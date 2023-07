Sommer, Inter al lavoro con il Bayern Monaco. Il portiere svizzero può arrivare per meno di 6 milioni

l futuro tra i pali dell’Inter è chiaro da tempo, con una nuova coppia di numeri uno a giocarsi il posto. Yann Sommer, svizzero del Bayern Monaco, sarà il primo portiere a disposizione di Inzaghi.

Nonostante un piccolo rallentamento negli ultimi giorni dovuto ai problemi fisici di Neuer, portiere titolare del Bayern, i due club lavorano per chiudere il prima possibile l’operazione, possibilmente prima della partenza dell’Inter per la tournée in Asia, prevista il 23 luglio. Sommer ha una clausola da 6 milioni ma potrebbe arrivare anche per meno, non appena il Bayern avrà trovato un altro portiere. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Sommer, Inter al lavoro con il Bayern Monaco. Può arrivare per meno di 6 milioni proviene da Inter News 24.

