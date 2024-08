Dopo settimane di silenzio assoluto sulla questione stadio, il comune di Milano comunica la volontà delle due squadre.

In una mossa che potrebbe significare una vera e propria rivoluzione per il calcio milanese e non solo, le due storiche squadre della città, l’Inter e il Milan, stanno seriamente considerando la possibilità di acquisire lo Stadio Meazza, comunemente noto come San Siro, insieme alle sue aree di pertinenza.

La novità

La comunicazione inviata al sindaco Giuseppe Sala apre un dialogo costruttivo tra l’Amministrazione comunale e le due squadre, che si tradurrà in un incontro pianificato per la seconda settimana di settembre.

San Siro esterno

La situazione

I club non stanno procedendo alla leggera in questa impresa, ma si stanno facendo affiancare da un gruppo selezionato di consulenti tecnici e legali. Questo approccio riflette la complessità dell’operazione in esame, che va ben oltre il mero trasferimento di proprietà di un impianto sportivo.

Gli scenari

Il tutto è un fulmine a ciel sereno per due motivi in particolare: c’era e c’è tuttora l’ipotesi della ristrutturazione del Meazza con tanto di progetto presentato dall’azienda WeBuild, senza dimenticare che sia Inter che Milan seguono strade che portano fuori da Milano per la costruzione del nuovo impianto in solitaria. I nerazzurri hanno intenzione di costruirsi il loro stadio di proprietà a Rozzano mentre i rossoneri a San Donato: entrambe le società hanno già mosso passi ufficiali in tal senso. In tutto ciò serve ricordare che San Siro non può essere abbattuto per l’esistenza del vincolo che riguarda il secondo anello.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG