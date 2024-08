I nerazzurri perdono il difensore olandese per le prime gare ufficiali della stagione: sono ancora ai box altri 4 giocatori.

L’Inter, per ammissione dello stesso Simone Inzaghi, sta vivendo una preparazione piuttosto particolare: il numero di partite da disputare sarà enorme e l’allenatore ha preferito cambiare metodologia di lavoro. In attesa di capire se la scelta si rivelerà giusta, i nerazzurri fanno i conti con diversi giocatori infortunati.

L’infortunio

Stefan de Vrij è alle prese con un infortunio che lo terrà lontano dal terreno di gioco per un periodo significativo. Il giocatore ha accusato un problema muscolare durante l’incontro amichevole contro l’Al Ittihad. Il difensore è stato sottoposto stamattina agli esami strumentali e questi hanno diagnosticato un risentimento alla coscia sinistra; escluse quindi lesioni che avrebbero costretto l’olandese ad uno stop abbastanza lungo.

Tokumi Minamino Stefan de Vrij

La stima sul rientro

Secondo le ultime informazioni di FcInter1908.it, Stefan de Vrij potrebbe dover attendere fino a fine agosto per ritornare in campo: il difensore, per l’esattezza, dovrebbe quindi saltare le prime 2 giornate di campionato, puntando a un possibile rientro per la terza giornata quando l’Inter affronterà l’Atalanta a San Siro.

La situazione dell’infermeria

Ai box oltre all’ex Lazio ci sono Buchanan, Taremi, Zielinski e Arnautovic: il canadese starà fuori ancora diversi mesi mentre per gli altri si parla solamente di settimane. Nel dettaglio, il più vicino al rientro sembra essere l’attaccante iraniano. La sua convocazione per la sfida contro il Genoa del 17 agosto appare possibile.

