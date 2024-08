Si riaccende improvvisamente la pista che porta al difensore spagnolo che in teoria non rispetterebbe l’identikit del giocatore voluto da Oaktree.

Mario Hermoso dopo essersi svincolato dall’Atletico Madrid il 30 giugno scorso, è ancora senza squadra e quindi gli agenti si stanno attivando per trovargliela. La sua figura è diventata oggetto di interesse per le due milanesi, Inter e Milan dopo che il Napoli ha mollato la presa.

Mario Hermoso

Incontri decisivi a Milano

Secondo informazioni di Orazio Accomando, giornalista di Dazn, l’entourage di Hermoso si trova a Milano con l’intenzione di incontrare i vertici di Inter e Milan. Questi appuntamenti sono visti come momenti potenzialmente decisivi per definire il futuro del calciatore in Italia.

Gli scenari

Il Milan al momento ha 5 difensori centrali in rosa, avendo, tra l’altro, appena acquistato Pavlovic dal Salisburgo; diversa la situazione dei nerazzurri che avrebbero spazio per un altro difensore. I punti interrogativi qui sono altri: lo spagnolo all’Atletico Madrid guadagnava 4 milioni di euro a stagione e si pensa che voglia andare a percepire di più. Inoltre, la nuova proprietà dell’Inter ha fatto capire di preferire profili giovani (Hermoso ha 29 anni) anche se questo dovesse com portare un investimento. Lo spagnolo infatti è stato accostato ai nerazzurri nelle scorse settimane ma poi non se ne è più riparlato per questi motivi; Oaktree tra l’altro ha bocciato anche l’acquisto di Ricardo Rodriguez per motivi di età.

