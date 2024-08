Il Milan potrebbe cambiare molto a centrocampo. Adli, Pobega e Bennacer in bilico ma non solo, non mancano le sorprese.

Nel vibrante mondo del calcio, il mercato estivo diventa una stagione di intense trattative, pianificazioni strategiche e movimenti sorprendenti. Tra i club più attivi si segnala il Milan, storica compagine del calcio italiano, che si trova a un crocevia importante per quanto concerne le strategie di rafforzamento della squadra. La dirigenza rossonera, dopo avere messo a segno due importanti colpi come Morata per l’attacco e Pavlovic per la difesa, si trova di fronte a decisioni cruciali riguardanti il proprio organico, soprattutto per quel che concerne le possibili uscite.

Strategie di mercato e nuovi arrivi

La strategia del Milan in questa finestra di mercato sembra chiaramente delineata: rinforzare l’organico con almeno altri due acquisti significativi. Dopo avere accolto Morata e Pavlovic, figure destinate a ricoprire ruoli chiave nel dispositivo tattico della prossima stagione, l’attenzione si sposta inevitabilmente verso ulteriori innesti che possano garantire alla squadra una competitività ancora maggiore, sia in campo nazionale che in quello internazionale.

Yacine Adli

Dinamiche in uscita: chi potrebbe partire?

Se l’arrivo di nuovi giocatori rappresenta una delle facce della medaglia del calciomercato, l’altra è caratterizzata dalle cessioni. Tra i nomi che più alimentano le discussioni e le speculazioni, spicca quello di Alexis Saelemaekers. Il belga, utilizzato da Fonseca durante la tournée americana, potrebbe non avere un posto assicurato nella rosa della prossima stagione. La sua situazione rimane una delle incognite di questo mercato estivo, con un possibile futuro lontano da Milano nonostante l’utilizzo pre-campionato.

Al di là di Saelemaekers, ‘Il Corriere dello Sport’ riporta di un interessamento del Brentford per Yacine Adli, con una proposta che si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro. Anche le posizioni di Bennacer e Pobega sono al vaglio, sintomo di un reale interesse del club nel rivedere e potenzialmente riformare la composizione dell’organico, soprattutto in mediana.

