Il Genoa si trova di fronte a un bivio riguardante il futuro di uno dei suoi giocatori più promettenti, Albert Gudmundsson. L’interesse manifestato da club prestigiosi, come l’Inter e non solo, testimonia l’alta valutazione dell’islandese nel panorama calcistico. Tuttavia, la società rossoblù si ritrova a ponderare attentamente ogni mossa. L’amministratore delegato Andres Blazquez, delineando la politica del club, ha evidenziato un principio fondamentale: ogni decisione sul mercato viene presa valutando con attenzione le esigenze tecniche della squadra.

Il dirigente a Il Secolo XIX ha sottolineato come la permanenza dell’islandese sia vista come cruciale fino a quando non verrà individuato un sostituto adeguato; ecco le sue dichiarazioni. “Facciamo delle cessioni solo se ci conviene e se abbiamo già il sostituto. Abbiamo respinto le offerte della Fiorentina perché non abbiamo un sostituto all’altezza e quindi non possiamo privarci di Albert. La Fiorentina gli ha offerto quasi il doppio dell’ingaggio, noi gli abbiamo offerto un aumento ma ci ha fatto sapere che vorrebbe andare. Però non lo vogliamo cedere, non ci sono motivi economici: è un discorso tecnico, è un giocatore importante per noi”.

“In questi giorni è fermo per un problema muscolare, oggi non si è allenato per la febbre“. Ricordiamo che l’Inter affronterà il Genoa a Marassi il 17 agosto e la presenza dell’islandese è tutta da verificare.

