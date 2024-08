Il difensore tedesco è una delle note liete di questo periodo per i nerazzurri felice ma non troppo: il giovane è amatissimo dai tifosi.

L’Inter si sta preparando alla nuova stagione, quella che prevede il tentativo della difesa del titolo di Campioni d’Italia, il debutto nella nuova Champions League ed il nuovo format del Mondiale per Club. In un precampionato condizionato dalle assenze dei nazionali e da qualche infortunio di troppo, Yann Bisseck sta confermando le sue ottime potenzialità.

La prima stagione in nerazzurro

Arrivato all’Inter da semisconosciuto ormai un anno fa per 7 milioni di euro o poco più dai danesi dell’Aarhus, nella sua prima stagione a Milano ha dimostrato che i dirigenti ci avevano visto giusto su di lui. Con il passare dei mesi, l’opportunità di calcare i campi nella massima serie ha favorito la sua crescita, regalandogli esperienze preziose sul campo. Oggi, grazie a quel processo di evoluzione, il difensore tedesco si dimostra non solo più maturo ma anche capace di affrontare sfide ad alti livelli.

Yann Bisseck

L’eroe del precampionato

La sua trasformazione e il suo impegno non sono passati inosservati. Durante il precampionato, in particolare nell’amichevole contro l’Al Ittihad, Bisseck ha dato prova della sua abilità difensiva, tanto da essere oggetto di elogi ed ovazioni da parte dei tifosi nerazzurri, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. Il tedesco mostra una velocità in progressione per nulla scontata considerando il fisico imponente: Bisseck ha anche personalità palla al piede. La sua grande prestazione comunque non è servita ad evitare la sconfitta ai nerazzurri.

