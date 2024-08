I nerazzurri sono ancora alla ricerca di un difensore di piede sinistro che possa tappare la falla emersa con l’infortunio del canadese.

L’Inter sta facendo i conti con l’infortunio di Tajon Buchanan ma l’approccio al mercato è ancora di attesa: i dirigenti probabilmente acquisteranno un giocatore ma la scelta va ponderata attentamente.

Il ritorno

L’esterno canadese è recentemente rientrato nell’orbita della squadra dopo aver subìto un serio infortunio alla tibia ad inizio luglio, avvenuto durante una sessione di allenamento con la sua nazionale. Questo incidente ha richiesto un intervento chirurgico, fortunatamente riuscito, che però obbliga Buchanan a uno stop forzato di almeno 4 mesi. La sua riabilitazione è finalmente iniziata, segnando il primo passo di un lungo processo che mira a farlo tornare in campo entro dicembre. La presenza del giocatore ieri al BPER Training Center di Appiano Gentile, dove ha salutato compagni e staff tecnico, simboleggia la sua volontà di lottare per rientrare al più presto.

Carlos Augusto

Il piano della dirigenza

L’Inter si trova a dover gestire la sua assenza cercando soluzioni alternative per la sua posizione. La dirigenza nerazzurra, tuttavia, non sembra voler affrettare le proprie mosse sul mercato. L’obiettivo, come sottolinea il Corriere dello Sport, è trovare un giocatore che, senza precipitare le decisioni, possa non solo sostituire adeguatamente Buchanan durante il suo infortunio, ma anche offrire un’opzione futuribile e di potenziale per la squadra, con costi gestibili e sostenibili. Per il momento, Carlos Augusto farà da jolly essendo in grado di coprire più posizioni: il brasiliano si dividerà tra quinto a sinistra e braccetto sinistro. L’ex Monza, in attesa da notizie di mercato, sarà il vice di Bastoni in difesa e di Dimarco sulla fascia.

