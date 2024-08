Il nuovo difensore del Milan Strahinja Pavlovic ha inevitabilmente parlato anche delle sfide contro i nerazzurri.

Strahinja Pavlovic si è presentato in conferenza stampa e ha spiegato perché ha scelto di trasferirsi al Milan. “Ibrahimovic è stato fondamentale per me. Dopo il primo contatto ha capito subito che il Milan è un grande club. Più parlavo con Zlatan e più mi convincevo a venire qui. Ho capito quanto mi volevano“.

Le sue caratteristiche

“Sono un giocatore aggressivo. Devo ancora parlare con il mister, io sono qui per fare quello che mi chiede. Difesa a tre o quattro cambia poco per me. Sono qui per dare il 200%“.

Champions League

Gli idoli

“Ho scelto il 31 che è il numero che avevo già al Salisburgo. Poi ho saputo che qui lo aveva indossato Stam che per me è sempre stato un eroe. Molti ci paragonano, sicuramente per i capelli (ride, ndr), ma a parte questo abbiamo entrambi grande aggressività“.

Sulla lotta Scudetto

“In Italia ci sono squadre eccellenti, c’è grande concorrenza per lo scudetto. Il confronto con l’Inter? Ho parlato con tanti tifosi, c’è grande rispetto tra i due club. Questo è bello“.

Sui derby

“Ho giocato il derby di Belgrado. Ero giovanissimo e ho imparato subito cosa vuol dire gestire la pressione in gare così. Inter? Non so se sono i migliori, ma hanno grandi qualità. Ho giocatore due volte contro l’Inter e hanno attaccanti forti“. Il difensore ha affrontato i nerazzurri nel girone dell’ultima Champions League.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG