Sembrava fatta per la cessione del giovane portiere romeno ma quest’ultimo si starebbe imputando.

L’Inter in questo momento è piuttosto immobile sul mercato sia in entrata che in uscita: i nerazzurri effettivamente hanno un organico praticamente completo per via delle operazioni di mercato già concluse, si veda soprattutto gli acquisti Josep Martinez, Taremi e Zielinski. I dirigenti attendono in questo momento prevalentemente offerte che permettano di monetizzare attraverso la cessione di qualche giovane. Nelle ultime ore è emerso un piccolo caso riguardante Ionut Andrei Radu.

Ionut Radu

L’accordo

Secondo le informazioni emerse, il Sassuolo ha preso una posizione di vantaggio nella corsa per assicurarsi le prestazioni del portiere romeno, superando così la concorrenza rappresentata dalla Sampdoria. Nerazzurri e neroverdi avrebbero raggiunto un accordo già da alcuni giorni ma nonostante ciò, la chiusura dell’affare non è da considerarsi una formalità.

La volontà dell’estremo difensore

La situazione si complica considerando le preferenze del giocatore: secondo il giornalista rumeno Emanuel Rosu, queste sembrano andare verso la Sampdoria. Il Sassuolo offre di più all’Inter ed i blucerchiati tra l’altro hanno già acquistato un portiere, Paolo Vismara.

Gli scenari

Nonostante la giovane età, Radu vanta già grande esperienza in Italia e non: nell’ultima stagione ha giocato, poco per la verità, in Premier League con la maglia del Bournemouth. L’ex Primavera, famoso ahilui per la papera di Bologna, non rientra più nei piani dell’Inter che probabilmente punta a cederlo a titolo definitivo.

