Amrabat, pupillo di Ibra, è uno dei nomi che potrebbe vestire il rossonero qualora saltasse Fofana. Mourinho potrebbe però mettersi di mezzo.

In un calciomercato sempre più effervescente, il Milan si trova al centro dell’attenzione per la sua ricerca di un nuovo fulcro per il centrocampo. Dopo una stagione che ha evidenziato la necessità di un innalzamento qualitativo in quella zona del campo, i rossoneri sono indirizzati verso opzioni valide per rafforzare la squadra. Tra i nomi che circolano con insistenza, quello di Sofyan Amrabat emerge con prepotenza, soprattutto se l’affare Fofana dovesse saltare definitivamente. Il Milan però, in questo caso, non ha fatto i conti con Josè Mourinho.

Le sirene turche

Il futuro di Amrabat è ancora tutto da scrivere. Gianluca Di Marzio ha rivelato che la concorrenza per il centrocampista marocchino viola è decisamente aumentata. In particolare il giornalista riferisce sul centrocampista gravitano due club turchi, Fenerbahce e Galatasaray. Josè Mourinho farebbe carte false pur di portarlo al Fenerbahce ma, al momento, l’offerta non soddisfa Commisso. La Fiorentina prende tempo e aspetta eventuali rilanci per il suo centrocampista.

Zlatan Ibrahimovic

Il pupillo di Ibra

Ibra ripone enorme fiducia verso Amrabat, da tempo suo pupillo, elemento che potrebbe così trasformarsi in un decisivo affondo per facilitare il trasferimento del giocatore alla corte di Paulo Fonseca, in un momento in cui il Milan cerca di solidificare la propria mediana. Al momento non si segnalano rilanci in tal senso ma, nelle ultime ore di mercato, non è da escludere un tentativo per il marocchino, soprattutto perché Mourinho pur volendo il calciatore non riesce ad accontentare i viola. Inoltre il giocatore non sarebbe convinto del trasferiment, tutti elementi che potrebbero spingere il Milan a chiudere il colpo di mercato in facci all’ex Inter, magari sul gong della fine del calciomercato. Il suo profilo, tatticamente parlando, sarebbe perfetto per il modulo di gioco di Fonseca.

