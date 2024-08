Grandi novità in merito al futuro di San Siro. Il Comune di Milano comunica le intenzioni di Milan e Inter: comprare San Siro.

Il tema stadio è da sempre argomento molto dibattuto a Milano. Il caso ha assunto negli ultimi mesi caratteri poco chiari soprattutto per le volontà di Milan e Inter di edificare un proprio impianto sportivo, in particolare il Club di Via Aldo Rossi. Quest’ultimo infatti sta proseguendo a ritmo spedito con il progetto stadio a San Donato, il cui iter burocratico è già piuttosto avviato. La nota del giorno del Comune di Milano aggiunge nuovi particolari alla vicenda, stravolgendo ogni certezza fin qui acquisita.

La comunicazione del Comune

“Le società, assieme a un team di advisor tecnici e legali, stanno valutando gli aspetti tecnici e finanziari, prendendo in considerazione ipotesi relative all’acquisto o al diritto di superficie dello stadio e delle aree di pertinenza. È previsto un incontro tra l’Amministrazione comunale e le squadre nella seconda settimana di settembre”.

Gli scenari

Il tutto è un fulmine a ciel sereno per due motivi in particolare: c’era e c’è tuttora l’ipotesi della ristrutturazione del Meazza con tanto di progetto presentato dall’azienda WeBuild, senza dimenticare che sia Inter che Milan seguono strade che portano fuori da Milano per la costruzione del nuovo impianto in solitaria. I nerazzurri hanno intenzione di costruirsi il loro stadio di proprietà a Rozzano mentre i rossoneri a San Donato: entrambe le società hanno già mosso passi ufficiali in tal senso. In tutto ciò serve ricordare che San Siro non può essere abbattuto per l’esistenza del vincolo che riguarda il secondo anello.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG