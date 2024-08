In attesa di notizie certe dal mercato l’attaccante austriaco si sente a tutti gli effetti un giocatore nerazzurro.

L’Inter e Simone Inzaghi possono sorridere visto che dall’infermeria arrivano non solo notizie negative: a Genova il 17 agosto per la prima di campionato l’attacco potrebbe essere clamorosamente al completo.

Il recupero dell’iraniano

Mehdi Taremi viene segnalato come prossimo al rientro tra i convocati dopo un periodo di assenza. La sua presenza in campo è fortemente attesa, considerando l’apporto che ci si aspetta dall’iraniano in termini di goal e assist. L’ex Porto, vittima di un infortunio muscolare l’1 agosto, secondo le ultime notizie, è atteso da un rientro in gruppo tra martedì e mercoledì.

Mehdi Taremi

La situazione dell’austriaco

Parimenti, l’austriaco Marko Arnautovic è in fase di recupero dopo aver destato preoccupazioni per i frequenti massaggi alla coscia sinistra durante l’amichevole contro il Pisa. Dall’inizio della sua assenza, causata da un’elongazione, il percorso di recupero sembra aver preso la direzione giusta, e anche per lui, secondo la Gazzetta dello Sport, si prevede un ritorno in gruppo in contemporanea con Taremi.

Scenari futuri

Simone Inzaghi si trova di fronte alla prospettiva di riavere a disposizione l’intero reparto offensivo, cosa che nei giorni scorsi sembrava quasi impossibile. Toccherà quindi al tecnico scegliere: al momento Thuram e Lautaro Martinez sembrano favoriti per giocare titolari anche se entrambi hanno pochissimi allenamenti nelle gambe. Per quanto riguarda Arnautovic poi andrà chiarito anche il discorso futuro: i giornali continuano a sostenere che l’Inter sia pronta a valutare offerte per la sua cessione ma dal club non arrivano notizie in tal senso.

