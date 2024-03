Clamoroso Inter: se batte il Genoa raggiunge i punti fatti nella scorsa Serie A con 11 giornata di anticipo rispetto al 2023

Sono numeri straordinari quelli dell’Inter di Simone Inzaghi in questa stagione.

Come fa notare La Gazzetta dello Sport in caso di successo contro il Genoa, l’Inter raggiungerà quota 72 punti in 27 gare, giusto quanti ne aveva fatti nell’intera scorsa stagione di Serie A (ma in 38 giornate). Inoltre sarebbe il nono match di fila vinto in Serie A: l’ultima volta risale al periodo gennaio-aprile 2021 (11 successi, Conte in panchina).

L’articolo Clamoroso Inter: se batte il Genoa raggiunge i punti fatti nella scorsa Serie A proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG