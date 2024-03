Inter Genoa: esclusione a sorpresa in vista Potrebbe non essere convocato in via del tutto precauzionale. Le ultimissime

Stando a quanto svelato dal Corriere dello Sport la convocazione di Francesco Acerbi per Inter-Genoa sarebbe tutt’altro che scontata.

Il difensore nerazzurro, che ieri non si è allenato in gruppo ma è ormai recuperato, potrebbe essere risparmiato con estrema cautela da Inzaghi ed essere lasciato ai box fino alla gara del 9 marzo col Bologna. L’obiettivo dello staff nerazzurro è quello di averlo tirato a lucido per la Champions.

L’articolo Inter-Genoa: esclusione a sorpresa in vista Potrebbe non essere convocato proviene da Inter News 24.

