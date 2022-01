Clamoroso: la Salernitana ha convinto Diego Costa

A dir poco clamoroso: secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Mattino”, la Salernitana avrebbe raggiunto un accordo fino a giugno con Diego Costa. Il centravanti spagnolo è attualmente svincolato, dopo la fine del rapporto con l’Atletico Mineiro, e avrebbe detto sì alla proposta fattagli dalla società campana.

La città di Salerno sogna: la squadra naviga in cattive acque in campionato, visto l’ultimo posto in classifica, ma l’arrivo di un altro campione, dopo Ribery, renderebbe l’impresa meno impossibile. La zona salvezza, infatti, è lontana ma non lontanissima, considerato che le altre squadre sono tutt’altro che irresistibili. Occhio, dunque, ai possibili sviluppi su questo fronte di mercato che, a quanto pare, è già caldissimo. La Salernitana potrebbe presto ufficializzare il colpo Diego Costa.