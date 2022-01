Roma: il giovane Ciervo verso Sassuolo

Riccardo Ciervo è un esterno d’attacco della Roma attualmente in prestito alla Sampdoria. Secondo il Corriere dello Sport il Sassuolo lo cerca con grande insistenza per sostituire Boga che è diventato il nuovo numero 10 dell’Atalanta. La Roma ha deciso l’estate scorsa di non puntare sul ragazzo cresciuto nel proprio settore giovanile perché Mourinho gli ha preferito Felix, che gioca nella stessa posizione; quindi una cessione per monetizzare è la via più scontata.

Il Sassuolo d’altro canto ha già scommesso in passato su altri prodotti del settore giovanile romano come Pellegrini e Frattesi. I neroverdi offrono ai giallorossi un prestito con obbligo di riscatto e una percentuale sulla futura rivendita; anche alla Sampdoria spetterà un indennizzo per la recessione anticipata del prestito, la trattativa si avvia verso una conclusione positiva.