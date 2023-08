Clamoroso Lukaku, il Chelsea apre al prestito: Roma e Milan alla finestra per l’attaccante belga

In mattinata, il Chelsea ha aperto al prestito oneroso per Lukaku. E la Roma sogna più concretamente. Il club però avrebbe aperto alla trattativa soltanto in caso di apertura del Chelsea alla cessione dell’ex Inter in prestito senza obbligo di riscatto del belga.

La Roma infatti pagherebbe lo stipendio e un minimo di fee per il prestito. Tuttavia, non sarà la sola squadra in corsa dato che negli ultimi giorni sono diverse le società che cercano un attaccante in prestito. Da capire infatti se, a queste condizioni, potrà esserci anche un tentativo del Milan. A riportarlo è Sky Sport.

