Inter, il ritorno di Sanchez in nerazzurro stupisce: questi i due motivi

Sanchez ieri sera è sbarcato a Milano, oggi le visite mediche e la firma sul contratto annuale, se i tempi lo consentiranno già nel pomeriggio potrebbe allenarsi in solitaria nel centro sportivo. […] L’arrivo di Sanchez stupisce per due motivi. Non certamente quello tecnico: nel cambio con Correa il guadagno è evidente, lo racconta la storia di quel che i due hanno dato all’Inter nel loro percorso. La società nerazzurra però riporta ad Appiano un calciatore che un anno fa aveva accompagnato alla porta versandogli 4,5 milioni, frutto anche di premi non pagati relativi al passato. E ora il cileno firmerà per una stagione a 2,5 milioni di euro netti.

L’altra perplessità è intorno al rapporto con Inzaghi: Sanchez era stato molto polemico con il tecnico, deluso per un impiego ridotto aveva chiesto la cessione. La notizia è che la società ha parlato a lungo con l’attaccante, chiarendo in partenza il ruolo che dovrà ricoprire. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Inter, il ritorno di Sanchez stupisce: questi i due motivi proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG