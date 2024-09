La squadra rossonera è partita molto male in stagione dopo un ottimo precampionato prestando, tra l’altro, il fianco alle perplessità del tifo.

Il Milan dopo il primo mese di gare ufficiali con la guida di Paulo Fonseca si trova in un momento molto delicato. Il futuro del portoghese sembra essere pendente su un filo sempre più sottile. La serie di prestazioni non all’altezza delle aspettative ha scatenato una marea di speculazioni su chi potrebbe succedergli, azionando così la macchina delle voci su possibili sostituti.

Paulo Fonseca

I possibili successori

In vista di un potenziale avvicendamento sulla panchina, sono emersi nomi di calibro internazionale pronti a prendere le redini. Tra le ipotesi più calde figurano due tecnici di origine tedesca: Edin Terzic e Thomas Tuchel, entrambi con esperienze e successi a livello europeo capaci di attirare l’attenzione di una società con ambizioni importanti come il Milan. Non mancano tuttavia opzioni italiane, con Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri che rappresentano due figure ben note nel panorama calcistico nazionale.

L’incredibile novità

Passando poi alle possibili tempistiche di un esonero, nonostante il derby con l’Inter sia da molti visto come un banco di prova decisivo, secondo alcuni le cose starebbero in un modo un po’ diverso. Secondo quanto riportato dal sito dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il futuro di Fonseca potrebbe essere già segnato indipendentemente dall’esito del match con l’Inter. Questo scenario richiama alla mente la vicenda di Marco Giampaolo, esonerato dal Milan 5 anni fa dopo una partita contro il Genoa, a prescindere dal risultato sul campo.

