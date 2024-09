Dalle riunioni di squadra tenute da Ibra a quel “decido io” i ruoli dei due uomini più sotto pressione del momento sembrano piuttosto confusi

Il Milan si trova attualmente a navigare in acque turbolente caratterizzate da un rapporto delicato tra due figure chiave: Zlatan Ibrahimovic, leggenda vivente del calcio e ora figura dirigenziale del club, e Paulo Fonseca, l’allenatore portoghese alla guida tecnica della squadra. I riflettori si accendono su un dualismo che si manifesta tra decisioni autonome e visioni divergenti, delineando uno scenario in cui la gestione del gruppo e le scelte di mercato diventano terreno di confronto, se non di scontro.

Una riunione senza precedenti

Prima dell’inizio del campionato, Ibrahimovic ha radunato la squadra per parlare, segnando un momento significativo di leadership al di fuori della presenza tecnica di Fonseca. Questo gesto, che ricrea un ponte diretto tra il giocatore diventato dirigente e il resto dei calciatori, palesa una forma di guida parallela a quella dell’allenatore, delineando un modello di leadership forte ma non scevro da potenziali tensioni.

Paulo Fonseca

Dichiarazioni incrociate e mercato

Il mercato di trasferimenti ha offerto l’occasione per un altro episodio emblematico: la divergenza tra le parole di Fonseca, che parlava di un mercato sostanzialmente chiuso, e l’affermazione di Ibrahimovic in occasione dell’acquisto di un giocatore, che sembra posizionarsi in una dimensione di controllo o supervisione delle decisioni, in contrasto con la visione del tecnico. La successiva acquisizione di Tammy Abraham, gradita a Fonseca, sembra un tentativo di mediare tra le visioni, ma la sfaccettatura del disaccordo rimane evidente.

Leadership e ruolo di Ibrahimovic

Il terzo episodio riguarda il ritorno di Ibrahimovic dopo un periodo di assenza, momento in cui riassume il suo ruolo di guida informale del gruppo, interrogandosi sul rapporto tra la squadra e l’allenatore. La figura di Ibrahimovic appare così come un fulcro attorno al quale ruotano le dinamiche interne al Milan, con un’influenza che va oltre il mero aspetto tecnico, entrando nella gestione e nell’ambito decisionale della società.

Questi episodi evidenziano una dinamica complessa all’interno del Milan, dove il rapporto tra Ibrahimovic e Fonseca si configura come un delicato equilibrio tra autorità formale e carisma personale, tra gestione tecnica e influenza sulle scelte societarie. Il tutto in un contesto in cui il Milan affronta la stagione con ambizioni elevate e la necessità di trovare una sintesi efficace tra le diverse anime che lo compongono.

In questa cornice, la squadra e la dirigenza si trovano di fronte alla sfida di trasformare potenziali attriti in occasioni di crescita condivisa. Il futuro del Milan in campionato potrebbe non dipendere solo dalle performance in campo, ma anche e soprattutto dalla capacità di gestire le dinamiche interne, facendo leva su dialogo e coesione. Un compito arduo, ma non impossibile, specialmente se si considera la storia di un club che ha saputo più volte reinventarsi e superare ostacoli apparentemente insormontabili.

