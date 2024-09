I dirigenti rossoneri stanno riflettendo accuratamente sulla situazione dell’attuale allenatore della squadra.

In un momento cruciale per il futuro della panchina del Milan, emerge la possibilità di un significativo cambiamento alla guida tecnica del club rossonero. La tensione aumenta alla vigilia del derby di domenica contro l’Inter, con il destino di Paulo Fonseca che sembra appeso a un filo. La dirigenza del Milan, conscia delle possibili ripercussioni di un esito negativo nel derby, ha già iniziato a sondare il terreno per eventuali sostituti. Tra i nomi che circolano con insistenza, spicca quello di Massimiliano Allegri, una figura nota ai tifosi rossoneri per i suoi trascorsi positivi alla guida della squadra.

Il bilancio dell’ex Juve sulla panchina rossonera

Massimiliano Allegri ha guidato il Milan dal luglio 2010 al gennaio 2014, un periodo durante il quale ha lasciato un’impronta indelebile. Con 178 panchine all’attivo, ha fatto registrare 91 vittorie, 49 pareggi e 38 sconfitte, Allegri ha mostrato di avere le capacità per portare la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo. Sotto la sua guida, il Milan ha realizzato 303 goal e ne ha subiti 178, un bilancio che sottolinea sia la solidità difensiva sia la prolificità offensiva della squadra. Durante il suo mandato, ha condotto il Milan alla vittoria di uno Scudetto e di una Supercoppa italiana, successi che restano impressi nella memoria dei tifosi.

Tensioni e relazioni nello spogliatoio

Nonostante i successi del passato possano rendere attraente l’idea di un ritorno di Allegri, le tensioni preesistenti all’interno dello spogliatoio non possono essere ignorate. In particolare, la relazione tra Allegri e Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan odierno, potrebbe rappresentare una sfida significativa. Le divergenze di vedute e i dissapori del passato potrebbero complicare un’eventuale riunificazione, richiedendo un lavoro attento di mediazione e riconciliazione per garantire l’armonia all’interno del gruppo e dare continuità ai successi del club; è quanto viene evidenziato dal Corriere della Sera.

