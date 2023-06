Clamoroso Milan, via Maldini e Massara: nuovo ruolo per Pioli? Confermato il tecnico rossonero, che ora inciderà sul mercato

La rivoluzione in casa Milan non si estende a tutti. Lasciano il club rossonero Maldini e Massara, ma rimarrà fermo al suo posto Stefano Pioli. Il tecnico di Parma è sempre stato apprezzato dalla società, sia per qualità umane sia per qualità professionali. L’allenatore gode della fiducia di Cardinale.

Per questo motivo, ora che l’area tecnica è svuotata dei suoi membri principali, la posizione di Pioli si rafforzerà. Non si rientra nello schema allenatore-manager, ma avrà sicuramente più voce in capitolo in tema mercato, diventando una figura chiave del progetto rossonero. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

