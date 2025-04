Classifica dei migliori portieri: il nome dell’Inter c’è, ma la posizione fa discutere

Il CIES pubblica una nuova classifica sui migliori portieri al mondo: un nerazzurro c’è, ma un dettaglio inaspettato rischia di accendere il dibattito.

L’Osservatorio Calcistico del CIES ha pubblicato il suo 499esimo report settimanale, questa volta interamente dedicato ai portieri. L’analisi si basa su un indice sviluppato internamente, che valuta il rendimento degli estremi difensori su una scala da 1 a 100. Per entrare nella graduatoria sono richiesti almeno 20 match di campionato disputati negli ultimi 12 mesi, oltre a una performance superiore alle aspettative calcolata in base alla solidità difensiva della propria squadra. Il risultato finale prende in considerazione il livello sportivo delle gare giocate, gli esiti ottenuti sul campo e il contributo individuale in termini di parate decisive. Una metodologia piuttosto rigorosa, che esclude chi non rispetta certi parametri statistici. L’Inter fece discutere molto quando la scorsa estate decise di investire circa 15 milioni di euro in un estremo difensore nonostante la presenza di un ottimo elemento come Yann Sommer: ebbene già nella prossima stagione potrebbero verificarsi grossi sconvolgimenti.

Sorprese e conferme nella top 100 mondiale

Nella classifica figurano i 100 portieri più performanti al mondo. Il primo posto va a Gianluigi Donnarumma del Paris Saint-Germain, autore di una stagione di grande continuità. Secondo posto per un volto molto noto ai tifosi dell’Inter: Yann Sommer. Il portiere svizzero, approdato a Milano nell’estate scorsa, si è subito imposto per solidità e freddezza. Il podio si chiude con Thibaut Courtois del Real Madrid, nonostante il lungo stop per infortunio. Molti nomi attesi, ma anche qualche esclusione che fa rumore. Alcuni grandi protagonisti della stagione europea non hanno raggiunto i criteri richiesti dal CIES, venendo esclusi a prescindere dal rendimento mostrato nelle coppe o nei momenti più caldi della stagione.

Sommer sul podio mondiale, ma non è primo

Il dato che fa più rumore, almeno in casa Inter, è il secondo posto di Yann Sommer. L’ex Bayern Monaco ha scalato la graduatoria grazie a una stagione quasi impeccabile, ma non basta per superare Donnarumma. Il portiere del PSG, pur tra alti e bassi a livello mediatico, si piazza al vertice dell’indice grazie a una percentuale di parate superiore alla media, ottenuta in un contesto difensivo ritenuto meno solido rispetto a quello nerazzurro.

