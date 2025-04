Ieri un campanello d’allarme, oggi un’altra frase criptica: Mkhitaryan non smette di far discutere

Dopo la frase che ha gelato i tifosi, Mkhitaryan torna a parlare di Inter-Bayern ma soprattutto del suo futuro.

La partita contro il Bayern Monaco non sarà una sfida qualunque. Per Henrikh Mkhitaryan, l’Inter dovrà andare oltre i propri limiti, dando il massimo in ogni aspetto del gioco. L’armeno, ad Amazon Prime Video, ha parlato chiaro: non basterà giocare bene, servirà qualcosa in più. Il Bayern arriva a San Siro con il peso della propria storia e il talento di una squadra abituata a queste notti. Il gruppo nerazzurro lo sa bene: ogni errore può costare caro. La tensione è palpabile, ma la voglia di confrontarsi con una delle migliori formazioni d’Europa è altrettanto forte. Nessuno cerca alibi, solo la possibilità di scrivere un’altra pagina importante. La sfida di stasera è imperdibile e l’Inter dovrà scendere in campo evitando un certo tipo di atteggiamento.

Maturità, esperienza e nessun rimpianto

Mkhitaryan ha poi risposto alle critiche arrivate dalla Germania dopo l’andata: secondo alcuni, la squadra avrebbe festeggiato troppo. Lui smentisce, precisando che non si trattava di festeggiamenti, ma di un momento di felicità condivisa. Una gioia consapevole, senza perdere di vista ciò che resta da fare. L’Inter si sente pronta, sa cosa significhi affrontare questo tipo di partite su andata e ritorno. Nessuna leggerezza, solo il desiderio di affrontare la sfida con il giusto spirito. Il sogno Champions è vivo, ma nessuno vuole parlare di finale ora. L’obiettivo è restare in corsa il più a lungo possibile, senza fare promesse ma con la consapevolezza di potercela giocare fino in fondo.

Futuro incerto ma voglia di restare

Dopo la riposta di ieri in conferenza stampa in cui rivelava che c‘è anche la possibilità che possa smettere di giocare già a fine stagione, l’armeno ha corretto il tiro: “Ho già detto che vorrei rimanere qui un altro anno, ma vediamo. Abbiamo talmente tante partite che non c’è tempo per pensare il contratto per cui finiremo la stagione e ci penseremo con la società. Se vogliono che resto, volentieri, altrimenti cercherò la felicità da un’altra parte”.

