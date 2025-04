Capello spiazza tutti su Inter-Bayern: e se il vero pericolo non fosse il Bayern?

Fabio Capello si è espresso sulla sfida di stasera: dietro le sue parole si nasconde un avvertimento da tenere bene a mente.

Stasera si scrive un nuovo capitolo della sfida europea tra Inter e Bayern Monaco. Dopo il 2-1 dell’andata, i nerazzurri arrivano alla gara con un piccolo margine, ma in un contesto del genere il rischio di abbassare la guardia è dietro l’angolo. A Sky Sport, Fabio Capello ha analizzato l’incontro con tono diretto, senza mezzi termini. La sua lettura non lascia spazio a interpretazioni rassicuranti: per l’Inter sarà una battaglia a tutti gli effetti. Non ci sono margini per l’errore, soprattutto dal punto di vista mentale: Inzaghi, di fatto, ha già scelto gli 11 da mandare in campo.

I pericoli di una gara da dentro o fuori

Il Bayern Monaco ha l’obbligo di ribaltare il risultato, e questo lo renderà ancora più pericoloso. Capello ha spiegato come la qualità della rosa tedesca e la sua esperienza internazionale possano creare non pochi grattacapi. Proprio per questo, secondo lui, la trappola più grande per l’Inter non sta nella forza dell’avversario, ma nell’atteggiamento. L’idea di gestire il vantaggio sarebbe letale. Non si può pensare di controllare per 90 minuti una squadra costruita per attaccare e colpire. La pressione sarà costante, e ogni errore rischia di trasformarsi in un’occasione.

Capello svela l’unico modo per evitare il disastro

La chiave, secondo Capello, è molto semplice: “Devono giocare come se fossero ancora sullo zero a zero”. Niente calcoli, niente gestione, solo concentrazione e voglia di affondare il colpo. L’ex tecnico ha lodato la completezza dell’Inter, una squadra che sa difendere ma soprattutto colpire negli spazi. In questo tipo di partite la forza mentale fa la differenza. Il Bayern dovrà esporsi per forza, e proprio lì i nerazzurri dovranno affondare. La lucidità nelle scelte e il coraggio nell’interpretazione tattica saranno decisivi. Per Capello, il messaggio è chiaro: l’Inter ha le armi per farcela, ma solo se affronterà la gara con la mentalità di chi non ha nulla da perdere.

