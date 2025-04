Inter-Bayern: un solo cambio nei nerazzurri, ma è proprio lì che può succedere qualcosa di grosso

Inzaghi conferma quasi tutto, ma sposta un tassello chiave in una sola zona di campo: scelta rischiosa o intuizione geniale?

Stasera al Meazza si riaccendono le luci d’Europa: l’Inter riceve il Bayern Monaco in una sfida ad alta quota che potrebbe indirizzare il cammino nel girone. Dopo la buona prestazione di Monaco, Inzaghi ha deciso di affidarsi quasi completamente alla stessa formazione, con un solo cambiamento rispetto all’undici visto in Germania. Niente rivoluzioni dunque, ma una mossa mirata che tradisce il peso dell’analisi tattica fatta dallo staff nerazzurro nelle ultime ore. La squadra è chiamata a mantenere l’equilibrio perfetto tra attenzione difensiva e coraggio nel proporre gioco, soprattutto contro un avversario che in transizione sa colpire come pochi altri in Europa. Inzaghi quindi sembra non tenere conto di un possibile problema enorme.

Dove colpisce il Bayern: l’allarme si accende a sinistra

La novità più significativa si registra sulla corsia mancina. Lì, Inzaghi ha deciso di puntare su Dimarco al posto di Carlos Augusto. Non un semplice cambio di interprete, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti. La zona sinistra dell’Inter, come evidenzia la Gazzetta dello Sport, coincide con la fascia destra offensiva del Bayern, quella dove stasera si muoverà Olise, considerato da tutto l’ambiente interista il pericolo numero uno tra i tedeschi. La scelta di Dimarco, più reattivo e aggressivo nelle letture rispetto al collega brasiliano, nasce dal desiderio di limitare le iniziative del talento francese, senza perdere l’apporto offensivo in fase di costruzione. Il messaggio è chiaro: non si vuole soltanto contenere, ma rispondere colpo su colpo.

Conferme rispetto all’andata

Simone Inzaghi ha scelto di confermare gli altri 10 che hanno espugnato l’Allianz Arena: in porta ci sarà Sommer, davanti a lui la difesa titolare, quella formata da Pavard, Acerbi e Bastoni. Sono confermatissimi dal primo minuto il solito trio di centrocampisti e in attacco ovviamente la Thu-La; nessun pensiero ai tanti diffidati, 6 per l’esattezza, conta solo passare il turno.

