Inter-Bayern Monaco: dove vederla in TV e in streaming

Chi passa trova il Barcellona, ma tra diffidati ed infortunati illustri e desideri di rivincita la sfida si preannuncia infuocata.

San Siro si prepara ad accogliere un appuntamento ad alta tensione: oggi, mercoledì 16 aprile alle ore 21:00 andrà in scena Inter-Bayern Monaco, sfida decisiva per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. A dirigere l’incontro sarà lo sloveno Slavko Vincic, designazione che per i nerazzurri non promette nulla di buono. Tra le note da non sottovalutare, l’attenzione ai cartellini sarà massima: l’Inter ha sei diffidati, tra cui nomi fondamentali come Lautaro, Barella e Bastoni, mentre il Bayern non sarà da meno con giocatori chiave come Sané e Coman a rischio squalifica. La posta in gioco è enorme: in semifinale attende il Barcellona, che ieri ha superato il Borussia Dortmund.

Tecnologia al servizio dello spettacolo

L’evento sarà trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video, con un’offerta tecnologica sempre più all’avanguardia. Gli utenti Prime in Italia potranno seguire l’incontro su smart TV, dispositivi mobili e online. Tra le novità più apprezzate, spicca la funzione X Ray, che consente l’accesso immediato a statistiche aggiornate, momenti salienti e formazioni. A questo si affiancano Recap Rapido, utile per rivedere in pochi secondi tutti i gol segnati fino a quel momento, e Momenti Chiave, pensata per ritornare velocemente alle azioni cruciali del match con un semplice doppio clic sul telecomando. L’esperienza visiva sarà quindi arricchita da strumenti pensati per chi vuole vivere la partita con un controllo totale.

Dove vedere Inter-Bayern: ulteriori dettagli

La partita non sarà visibile in chiaro, ma solo tramite la piattaforma di Amazon. Prime Video continua ad investire in esclusiva sulla Champions League, proponendo match selezionati e puntando su un’esperienza d’uso personalizzata e interattiva. Inter-Bayern sarà visibile su tutti i dispositivi compatibili con l’app Prime Video: dalle smart TV di ultima generazione fino a Fire TV, Apple TV e PlayStation. Inoltre, chi non è ancora abbonato può accedere a un periodo di prova gratuito di 30 giorni.

