Il futuro di Arnautovic è cambiato: rinnovo in arrivo o addio?

Marko Arnautovic sembrava destinato a lasciare l’Inter a parametro zero, ma ora tutto potrebbe cambiare.

Sei giornate al termine della Serie A, l’Inter sogna di vincere tutto ma non è per nulla facile. Mentre i tifosi sono in attesa di scoprire se ci saranno altri trofei da aggiungere in bacheca, la dirigenza, sotto la guida di Oaktree, si sta concentrando sul futuro. Il club vuole rafforzare ulteriormente la rosa, in particolare nelle aree dove c’è maggiore bisogno di profondità, come la difesa, senza dimenticare di svecchiare il gruppo. Sono molti gli obiettivi già accostati ai nerazzurri: la dirigenza si sta muovendo a fari più o meno spenti.

Il mercato in difesa e le nuove idee di Inzaghi

Oltre a risolvere la questione legata a giocatori in scadenza come Acerbi, Darmian e de Vrij, l’Inter dovrà fare i conti con la necessità di rinforzare la propria retroguardia. La società vuole assicurarsi che la squadra sia pronta a competere per altre stagioni a livelli altissimi, ma le seconde linee hanno mostrato delle lacune. Tuttavia, non è solo in difesa che potrebbero esserci cambiamenti. Anche l’attacco, dove l’Inter ha sempre avuto grandi aspettative, si prepara a sorprese. Con Thuram e Lautaro Martinez intoccabili, c’è una figura che potrebbe restare a Milano, nonostante le incertezze che lo circondavano.

Arnautovic, il rinnovo che sorprende tutti

Secondo Inter Live, il caso di Marko Arnautovic sta prendendo una piega inaspettata. Nonostante le voci che lo vedevano lontano da Milano, con un contratto in scadenza nel 2025, l’attaccante austriaco sta dimostrando di essere una risorsa preziosa per Inzaghi, soprattutto nelle ultime partite decisive. Dopo aver segnato con Udinese e Cagliari, Arnautovic ha fatto ricredere chi pensava che fosse ormai destinato a lasciare l’Inter. Il tecnico nerazzurro, infatti, sembra intenzionato a voler spingere per rinnovare il suo contratto, anche se a condizioni diverse. Il rinnovo prevederebbe una revisione del suo stipendio verso il basso. Vedremo se questa indiscrezione verrà confermata.

