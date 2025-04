La Juventus sogna il colpo clamoroso dall’Inter: tifosi in ansia

La Juventus potrebbe tentare il colpo grosso dai rivali di sempre: secondo alcuni ci sono spiragli che molti non vedono.

L’Inter è pronta a compiere una mini-rivoluzione la prossima estate, con l’intenzione di abbassare l’età media della squadra e ridurre il monte ingaggi. La nuova proprietà, Oaktree, ha già manifestato chiaramente la volontà di investire in giovani talenti, preferendo giocatori dai costi contenuti ma già pronti a integrarsi in un progetto ambizioso: ci saranno manovre in tutti i reparti. La priorità è costruire una squadra competitiva per i vertici del campionato, puntando su prospetti che possano crescere rapidamente. Con l’intento di operare una rifondazione mirata, l’Inter guarda al futuro con un occhio particolare ai costi e alla sostenibilità, mentre il mercato in uscita resta ancora un terreno fertile per modifiche sorprendenti.

Mercato in uscita: il nodo che fa paura all’Inter

Se da un lato l’Inter è concentrata sul rinforzo del proprio organico, dall’altro non si può ignorare il mercato in uscita. In questo scenario, una delle situazioni più delicate riguarda Marcus Thuram. Il giocatore francese, attualmente in forza ai nerazzurri, ha una clausola rescissoria che potrebbe aprire scenari inaspettati. La possibilità che Thuram lasci Milano non è affatto da escludere. Le trattative potrebbero essere influenzate anche da altre dinamiche, come il desiderio del giocatore di restare in un ambiente vincente e la possibilità di competere per titoli prestigiosi come lo scudetto e la Champions League. Questo scenario apre interrogativi sul futuro del francese e sulle possibili manovre da parte di altre squadre.

Un clamoroso interesse della Juventus per Thuram

Un’interessante rivelazione arriva da Tony Damascelli, noto giornalista sportivo, che ha sollevato una vera e propria bomba sul mercato: la Juventus starebbe monitorando da vicino Marcus Thuram. Secondo Damascelli, il club bianconero sarebbe pronto a sfruttare la clausola rescissoria del francese per assicurarsi un attaccante di livello. La Juventus, che dovrà rinnovare la propria difesa, non esclude interventi anche in attacco, dove Thuram è tra i nomi più ambiti. La trattativa, seppur intrigante, potrebbe essere ostacolata dalla concorrenza di altri club e dal fatto che Thuram si trovi perfettamente a Milano, dove le ambizioni del club sono elevate. Pertanto, l’idea di un trasferimento in bianconero è estremamente difficile che si realizzi.

