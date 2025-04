L’Inter è pronta a guadagnare milioni: la svolta potrebbe arrivare da una sorpresa in Liga

Mentre la Serie A si avvia verso il finale, un imprevisto scenario in Liga potrebbe cambiare le carte in tavola per l’Inter.

Lotta Scudetto, corsa Champions e zona retrocessione, mancano sei giornate alla fine del campionato di Serie A e ancora molti scenari sono aperti. Il Monza sembra ormai irrimediabilmente destinato alla retrocessione, ma per il resto le posizioni in classifica sono in bilico. Le sorprese sono dietro l’angolo, con ogni partita che potrebbe influenzare la lotta per l’Europa e per la salvezza. La situazione di incertezza potrebbe persistere fino all’ultimo minuto, rendendo questa parte finale di stagione davvero emozionante. L’Inter in particolare è attesa da giorni decisivi non solo per il campionato: Inzaghi per l’occasione sembra destinato a voler fare inversione a U su una scelta finora adottata con successo.

Il Villarreal può decidere la corsa Champions

Nella Liga spagnola, il duello tra Barcellona e Real Madrid per il titolo è ancora acceso, con i bluagrana avanti di 4 punti a un mese dal Clasico. Ma un’altra battaglia, quella per la qualificazione in Champions League, sta coinvolgendo anche altre squadre, tra cui il Villarreal. La squadra iberica è attualmente a 6 punti di distanza dall’Athletic Bilbao, che occupa il quarto posto, ma con una partita da recuperare. Se il Villarreal riuscisse ad ottenere la qualificazione, la sua posizione in classifica potrebbe riservare delle sorprese, con effetti che si ripercuoterebbero anche sul mercato e sulle ambizioni di altre squadre, come l’Inter.

L’Inter tifa per il Villarreal, ma c’è un affare in gioco

La qualificazione del Villarreal in Champions League potrebbe essere determinante anche per l’Inter: lo sottolinea Marca. I nerazzurri stanno puntando alla cessione a titolo definitivo di Tajon Buchanan, attualmente in prestito al club spagnolo, il cui riscatto potrebbe portare nelle casse dell’Inter circa 14 milioni di euro. Un’eventuale vendita del canadese sarebbe un colpo di mercato positivo per il club milanese, che già guarda al futuro con il possibile acquisto di un nuovo esterno. In questo scenario, l’Inter ha già in casa il suo sostituto: Nicola Zalewski, prelevato dalla Roma a gennaio. Il polacco si è guadagnato la fiducia di Simone Inzaghi e potrebbe essere riscattato a un prezzo vantaggioso, intorno ai 5 milioni, creando così spazio sia in campo che nel bilancio.

