Cambia, almeno momentaneamente, la vetta della classifica della Serie A con la vittoria ottenuta dalla Juve sul Cagliari

Si aggiorna la classifica della Serie A, con la Juve di Allegri che batte per 2 ad 1 il Cagliari e compie il sorpasso sull’Inter. I nerazzurri avranno l’occasione per rispondere, domani sera in casa contro il Frosinone.

Juventus 29*

Inter 28

Milan 23*

Napoli 21

Atalanta 19

Bologna 18

Roma 17

Fiorentina 17

Monza 16

Lazio 16

Frosinone 15

Torino 15

Lecce 14*

Sassuolo 12*

Genoa 11

Udinese 10

Cagliari 9*

Hellas Verona 8

Empoli 7

Salernitana 5*

*= una partita in più.

