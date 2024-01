Classifica Serie A aggiornata: ecco come cambia dopo Fiorentina Udinese nel corso di questa 20^ giornata di campionato

La ventesima giornata del campionato di Serie A sta per volgere al termine, ecco come cambia la classifica alla fine di Fiorentina Udinese, terminata sul risultato di 2 a 2. Piccola frenata per la squadra di Vincenzo Italiano, che resta ancora al quarto posto.

Inter 51

Juventus 46*

Milan 39*

Fiorentina 34

Lazio 33

Bologna 32

Napoli 31

Atalanta 30*

Roma 29*

Torino 28

Monza 25

Genoa 22

Lecce 21

Sassuolo 19*

Frosinone 19*

Udinese 18

Cagliari 18

Verona 17

Empoli 13

Salernitana 12

*= una partita in meno

