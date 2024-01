Il centrocampista della Lazio, Nicolò Rovella, si è espresso così in vista del match contro l’Inter in Supercoppa italiana

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel al termine del match in campionato vinto contro il Lecce in Serie A, il centrocampista della Lazio, Nicolò Rovella, si esprime così in vista della sfida contro l’Inter alle semifinali di Supercoppa italiana.

LE PAROLE – «Questa vittoria è importantissima, siamo stati bravi. Dopo un primo tempo non bellissimo, nel secondo abbiamo messo tutto quello che avevamo. Ora mi sento bene, capisco quello che mi chiede il mister, spero di fare ancora meglio. Ora avremo l’Inter in Supercoppa: è una grande squadra, andremo lì e ce la giocheremo fino alla fine».

L'articolo Rovella non teme l'Inter: «Grande squadra ma ce la giocheremo fino alla fine» proviene da Inter News 24.

