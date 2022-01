Club di Premier tentano Osimhen

Il centravanti del Napoli Victor Osimhen, ora alle prese con una nuova versione della maschera protettiva che dovrà indossare per giocare, è diventato oggetto del desiderio di alcuni il club di Premier League. Secondo la Gazzetta dello Sport la squadra più interessata sarebbe il Newcastle da poco prelevato dal fondo saudita PIF. Gli inglesi hanno già incassato i no di Duvan Zapata dell’Atalanta e di Dusan Vlahovic che sta andando alla Juventus.

I bianconeri stazionano nella parte bassa della classifica in piena zona retrocessione ma hanno tanti fondi per tentare la risalita; su di lui potrebbe tornare alla carica anche il Liverpool che lo cercò ai temi del Lille. Di contro però il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non sembra minimamente intenzionato a cedere il suo centravanti, men che meno a metà stagione. D’estate il discorso potrebbe cambiare anche se il nigeriano vale almeno 70 milioni di euro.