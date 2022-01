Il Milan spiazzato dalla richiesta dello Schalke 04 per Thiaw

Vi abbiamo raccontato già nella giornata di ieri del sondaggio del Milan per il difensore dello Schalke 04 Malick Thiaw. Il tedesco ha lo stesso procuratore dell’ex rossonero Hakan Çalhanoğlu cosa che magari potrebbe aiutare nella trattativa, però la richiesta del club tedesco si aggira sui 10 milioni di euro che è ritenuta un troppo alta da Maldini e Massara. I rossoneri si erano spinti fino ad un massimo di 6 milioni, dice la Gazzetta dello Sport.

Il difensore Under 21 tedesco vorrebbe cogliere quest’occasione anche considerato che lo Schalke 04 attualmente milita nella seconda serie tedesca; per lui sarebbe un salto non indifferente. Non è da escludere che i rossoneri ci riprovino fino alla fine del mercato ma non è un discorso da approfondire per forza nell’immediato considerata la giovane età di Thiaw.