La Juventus lavora sulle cessioni

La Juventus in questo momento sta limando gli ultimi dettagli con la Fiorentina per completare l’acquisto dell’attaccante Dusan Vlahovic. Poi si concentrerà sulle uscite che inevitabilmente dovranno esserci. Tre nomi su tutti: Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur ed Alvaro Morata. Lo svedese può partire in prestito anche perché non è molto considerato dal tecnico Massimiliano Allegri; l’ex Parma però ha già rifiutato la corte del club inglese dell’Everton, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

L’uruguaiano è oggetto di interesse dell’Aston Villa che però non ha ancora formulato una proposta. Lo spagnolo invece spinge lui in prima persona per andar via, puntando ad un ritorno in Spagna. Il Barcellona lo ritiene elemento ideale per il suo attacco ma i catalani al momento non hanno le risorse economiche per fare un’offerta all’Atletico Madrid. Ramsey è fuori dal progetto ma il suo lauto ingaggio rende difficile la sua collocazione anche in prestito.