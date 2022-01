Muriqi in uscita dalla Lazio, i biancocelesti hanno scelto l’alternativa

Dopo aver ceduto il difensore Vavro, la Lazio sta cercando di vendere Vedat Muriqi al Maiorca per sbloccare ancora di più l’indice di liquidità. Secondo As l’accordo è vicino ma non è ancora raggiunto. Gli spagnoli offrono un prestito con diritto di riscatto, mentre i biancocelesti vogliono l’obbligo; si ragiona su cifre tra i 10 ed i 12 milioni di euro. Il quotidiano spagnolo ritiene che il centravanti sia atteso in Spagna già oggi.

La Lazio, in caso di buon esito della cessione di Muriqi, è pronta a fiondarsi su Aleksey Miranchuk dell’Atalanta. Il russo potrebbe ricoprire tutti e tre i ruoli dell’attacco della squadra di Sarri, anche la prima punta; mentre a Bergamo ha trovato poco spazio. Nelle scorse settimane sembrava dovesse andare al Genoa ma poi non se ne è fatto nulla nonostante restasse in uscita dalla Dea, chiuso anche dal nuovo arrivo Boga.