Salta Diego Costa, ma la Salernitana cerca un altro svincolato eccellente

Sembra star svanendo la pista Diego Costa per la Salernitana, i test atletici effettuati dal giocatore non sembrano aver dato i risultati sperati, come riportato da Sky Sport. I granata non perdono pero tempo e, secondo il quotidiano argentino Olé, starebbero pensando ad un altro svincolato eccellente, ovvero Mauro Zarate. L’ex Lazio e Inter ha giocato in Brasile nell’America Mineiro che questo mese non gli ha rinnovato il contratto in scadenza.

L’argentino si è dato un ultimatum fino al 31 gennaio per ascoltare offerte europee, oltre incomincerà a valutare anche quelle provenienti dall’Argentina. A tal proposito c’è già il Gimnasia La Plata che lo tenta. Zarate in Serie A ha fatto veramente bene solo in una stagione, nel 2008/09; vedremo se riuscirà ad invertire questa tendenza se arriverà a Salerno.