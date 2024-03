Cobolli Gigli: «Con Agnelli quasi un miliardo di perdite. Allegri? Si è assuefatto a questo…». Le parole dell’ex presidente Juve

Cobolli Gigli, ex presidente della Juve, ai microfoni di 1 Football Club ha commentato la situazione che sta vivendo Allegri.

COBOLLI GIGLI – «Allegri si è assuefatto al detto ‘o mangi questa minestra o salti dalla finestra’. Alla Juventus soldi non ce ne sono più, la gestione di Andrea Agnelli ha comportato quasi un miliardo di perdite, novecento milioni da parte degli azionisti e i giocatori attuali giovano di un contratto ai limiti delle possibilità attuali del club. Adesso, dunque, è necessario lanciare dei giovani. Parliamo di giocatori di buon livello, che è stato necessario schierare anche viste le alternative. O si premiavano i giovani, o si giocava in dieci… È una cosa importante, dunque, anche se Allegri non aveva molte opzioni».

