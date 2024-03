Reinildo Juve, il jolly difensivo piace ai bianconeri: è stato visionato in Inter Atletico. I dettagli sul possibile rinforzo

Reiniildo è uno dei giocatori nel mirino della Juve come possibile rinforzo della difesa nella prossima stagione.

In base a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport il trentenne nato in Mozambico è stato visionato dai dirigenti bianconeri durante la partita tra Inter e Atletico Madrid in Champions League. Alla Juve Reinildo piace perché è un jolly mancino che sa giocare in diverse zone del campo.

