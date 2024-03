Zanetti: «Questa Inter diverte ed è forte come quella del triplete. Scudetto? Il vantaggio è importante». Le dichiarazioni

Zanetti, vice presidente dell’Inter, ai giornalisti presenti al Botinero per l’evento della Fondazione Pupi ha parlato, tra le altre cose, del vantaggio accumulato sulla Juve per lo scudetto e non solo.

STAGIONE – «Da quando è iniziata la stagione, pensiamo partita dopo partita. E’ vero che è un vantaggio importante, a noi interessa solo la partita col Bologna e fare il nostro lavoro. Inutile nasconderlo, stiamo facendo un’ottima annata. Il lavoro di Inzaghi e dei ragazzi ci sta dando grande soddisfazione, questo lavoro non inizia quest’anno ma da tanto tempo, siamo riusciti a creare un bel gruppo e abbiamo fatto sì che l’Inter sia competitiva in tutte le competizioni, speriamo di finire nel migliore dei modi».

SE VEDO QUALCOSA DELL’INTER DEL TRIPLETE IN QUESTA? – «Difficile fare paragoni, di sicuro questa Inter diverte, si vede che si trovano molto bene. E’ un piacere enorme vedere giocare questi ragazzi, come vicepresidente e tifoso, vedo un’Inter molto forte come quella del Triplete».

