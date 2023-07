Coldio verso il River Plate. L’Inter tratta con gli argentini: c’è la conferma sul futuro del giovane attaccante

Colidio viaggia verso il River Plate e la conferma arriva direttamente da Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ai microfoni di ESPN:

«Sono contento di Colidio perché ha vissuto un momento importante di crescita con noi. È arrivato, ha giocato un anno in Primavera, poi è voluto andare in una squadra di serie B in Belgio, il che gli ha fatto bene perché è maturato, è venuto al Tigre e si è sentito importante, lo ha dimostrato. perché molti club lo adorano. Futuro? Diciamo che il Boca era interessato, c’era quasi un accordo con noi, ma poi decide sempre il giocatore, che ha aspettato prima che si palesasse il River. Siamo molto vicini, molto vicini.Ho parlato con il presidente, quindi manca poco. Da parte nostra ci siamo quasi. Penso che nel River si adatterà molto più velocemente, perché è una squadra che ha un’identità precisa».

