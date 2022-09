L’ex arbitro oggi Presidente della Commissione arbitri della Fifa, Pierluigi Collina, ricorda i primi momenti di vita della V. A. R..

Pierluigi Collina torna a parlare della V. A. R. a 6 anni dalla sua prima introduzione. “Uno dei più grandi cambiamenti nella storia del calcio. Una giornata storica. Ricordo di essermi seduto in un piccolo furgone fuori dallo stadio di Bari con il nuovo presidente della Fifa Gianni Infantino. Qui è dove si trovava la tecnologia e stavo mostrando a Gianni come era la Var”.

Gianni Infantino

“Quanto lontano siamo arrivati da allora!. Era l’1 settembre 2016 e nei sei anni successivi la VAR non ha portato la ‘fine di calcio’, come riportavano alcuni all’epoca, ma invece ormai fa parte del tessuto del nostro sport, e ora è difficile immaginare il calcio senza di essa. Alla Coppa del Mondo Fifa 2018 è stato un enorme successo, ed è stata la migliore possibile risposta a coloro che aspettavano il fallimento. Sono rimasti delusi. Gianni ed io abbiamo sempre avuto grande fiducia nel fatto che il VAR sarebbe stato un successo e avrebbe portato più equità nelle partite di calcio. Abbiamo avuto ragione in questo senso”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG