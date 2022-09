Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati hanno risolto il problema lista per Pussetto. La soluzione

Il problema della lista, insieme a quello del bugdet ridotto a disposizione e alla necessità di far cassa per affrontare i problemi societari, è stato uno degli aspetti che ha condizionato il mercato della Sampdoria. Problema che è stato risolto in extremis con la cessione di uno degli acquisti estivi.

L’addio di Maxime Leverbe, passato al Benevento dopo essere arrivato dal Pisa, unito alla cessione di Fabio Depaoli ha liberato due posti. Uno sarà destinato ad Andrea Conti, rientrato dall’infortunio, l’altro sarà di Harry Winks. Per far posto a Gonzalo Villar e Ignacio Pussetto invece verranno tolti dalla lista l’infortunato Manuel De Luca e uno dei due portieri di riserva.

