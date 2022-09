I nerazzurri si allenano con vista derby dopo la vittoria con la Cremonese che ha allontanato qualche pensiero negativo.

L’Inter prepara il big match contro il Milan che si disputerà domani pomeriggio alle 18: Inzaghi ovviamente non terrà conto del fatto che mercoledì a Milano arriverà il Bayern Monaco per la prima giornata di Champions League.

Alessandro Bastoni

Nella seduta odierna si dovrebbero verificare le condizioni fisiche di Alessandro Bastoni che per qualche problemino fisico non ha giocato neanche contro la Cremonese; se non dovesse farcela è pronto Federico Dimarco. Il tecnico piacentino ha altri due dubbi: sulla fascia sinistra Darmian sembra leggermente favorito su Gosens mentre in attacco Dzeko è in vantaggio su Correa. Mkhitaryan dovrebbe recuperare per andare in panchina, l’unico indisponibile sarà Lukaku.

