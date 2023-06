Collovati: «Bonucci? Noi del 1982 siamo stati emarginati per molto meno». Le parole sul capitano della Nazionale e della Juventus

Fulvio Collovati, su Tutti Convocati a Radio24, ha parlato così di Bonucci dopo Spagna Italia. Le dichiarazioni sul capitano della Juve.

COLLOVATI – «Non è colpa di Bonucci, nel momento in cui la Nazionale ti chiama ci vai. Noi del 1982 siamo stati emarginati per molto meno. Dopo il 1986 c’è stato il ricambio generazionale, non solo per me e avevo 29 anni».

