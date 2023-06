Juve Primavera, colpo Bruno Martinez Crous dall’Espanyol. I dettagli dell’affare concluso dal club bianconero

La Juventus mette a segno un colpo in entrata per la Primavera. Come riportato da Romeo Agresti di goal.com, è fatta per lo spagnolo Bruno Martinez Crous, difensore centrale classe 2006.

Il giocatore arriva dall’Espanyol e sarà aggregato all’Under 19 bianconera.

The post Juve Primavera, colpo Bruno Martinez Crous dall’Espanyol. I dettagli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG