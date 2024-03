L’ex difensore Fulvio Collovati ha tessuto grandi lodi al capitano nerazzurro.

Fulvio Collovati ha parlato a FcInter1908.it dello straordinario rendimento dell’Inter. “Non me l’aspettavo per il Napoli l’anno scorso e non me l’aspettavo per l’Inter quest’anno. Gli altri campionati sono tutti abbastanza avvincenti, forse tranne quello tedesco, ma qui siamo in una situazione che forse neanche Inzaghi poteva ipotizzare. Per perdere il campionato non so cosa debba succedere. Ho visto questa squadra abbastanza in stagione da poter sostenere che non sia possibile non vincere lo scudetto”.

Il caso Acerbi-Juan Jesus

“Non inficia sulla squadra, assolutamente no, ma a livello personale è una vicenda che ha fatto clamore e che qualche strascico potrebbe portare. Lui l’avrà subita a livello emotivo, a prescindere da tutto. Non puoi non pensarci, non avrà dormito per una cosa del genere. Non mi aspetto altre dichiarazioni da parte sua, il silenzio adesso credo sia la cosa migliore. Se sa di aver sbagliato, lo saprà nel suo cuore”.

Sul Toro

“In Italia il Milan cerca un attaccante, la Juventus non è così convinta del suo, il Napoli perderà Osimhen e le due romane hanno grandi incognite. In questo momento ci sono due veri attaccanti in Europa davanti a tutti e sono Haaland e Lautaro Martinez. 120 milioni potrebbero ingolosire chiunque, ma io costruirei la squadra attorno a lui per quello che rappresenta”.

L’articolo Collovati: “Impossibile che l’Inter non vinca lo Scudetto, Lautaro uno dei 2 attaccanti veri in Europa” proviene da Notizie Inter.

