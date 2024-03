Il giornalista Xavier Jacobelli ha sottolineato i grandi meriti dell’allenatore piacentino in questa stagione dei nerazzurri.

Xavier Jacobelli a TMW Radio ha detto la sua sul brutto episodio di Inter-Napoli: “Non può non far parlare, da un lato il Giudice Sportivo ha assolto Acerbi per assenza di prove risparmiandogli le dieci giornate di squalifica, dall’altro lato c’è la buona fede di Juan Jesus messa nero su bianco anche dallo stesso Giudice Sportivo. Da qui nasce lo sconcerto dello stesso Juan Jesus, una reazione legittima e comprensibile. Questa vicenda spinosa, ancora una volta, non ha contribuito a dare un sostegno importante a un principio fondamentale, ovvero non si va in campo per insultare un avversario, specialmente un insulto intollerabile e inaccettabile come quello denunciato da Juan Jesus. Tutto questo cozza con le tante campagne organizzate dalla Lega Serie A per un tema ancora molto forte e dibattuto, come visto anche dalle lacrime di Vinicius con la Liga a sua volta impegnata contro questa piaga insopportabile”.

Sul futuro del tecnico piacentino

Il collega si è detto poi a favore di un rinnovo di Inzaghi: “Inzaghi ha dimostrato ampiamente tutto il suo valore, ricordo che all’inizio della passata stagione anche nell’ambiente interista non c’era tutta questa fiducia incondizionata. Inzaghi ha risposto sul campo, vincendo cinque trofei e raggiungendo la finale di Champions, credo che le sue imprese hanno suscitato interesse anche a livello internazionale ed è giusto che l’Inter stia preparando questo rinnovo di contratto”.

